Tchad : le président fait quelques ajustements dans le Comité de gestion de crise sanitaire

Le président de la République a apporté quelques modifications dans la composition du Comité de gestion de crise sanitaire, selon un décret signé mardi.



En plus du ministre des Armées, l’on note désormais la présence du ministre de la Sécurité publique. Le portefeuille de la sécurité ayant été détaché du ministère en charge de la défense suite au remaniement du 14 juillet 2020, l’absence du ministre dans le Comité de gestion de crise sanitaire a entraîné quelques confusions à l’Assemblée nationale il y a une dizaine de jours.



Le ministre secrétaire général du gouvernement fait désormais partie du Comité.



Le comité de gestion de la crise sanitaire a été créé par décret n° 1001 du 15 mai 2020. Il a remplacé la cellule de veille et de sécurité sanitaire.



Le comité est placé sous l’autorité du chef de l'État. Il est composé de huit ministres et du directeur de cabinet civil de la Présidence de la République.



Il a pour mission de :

- définir et mettre en oeuvre la stratégie de gestion nationale de la pandémie de Covid-19 ;

- Orienter, coordonner, suivre, évaluer et adapter toutes les interventions des acteurs impliqués dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire ;

- De manière générale, prendre toutes les mesures appropriées de lutte contre la pandémie Covid-19, aussi que ses conséquences et en assurer le suivi sur l'ensemble du territoire ;

- Assurer la mise en oeuvre effective, et le suivi des mesures d'accompagnement social et de soutien économique.