Tchad : le président national du PRET en tournée dans les deux Mayo Kebbi

Depuis le 18 novembre dernier, le président national du Parti pour le Rassemblement et l'Equité au Tchad (PRET), Me Bebzoune Bongoro Théophile, est en tournée politique dans les deux Mayo Kebbi. Arrivée ce mercredi à Pala ce mercredi, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest, sa délégation a eu une séance de travail avec ses militants. Après un an et demi de fonctionnement, le PRET a procédé à la restructuration du bureau provincial de son parti au Mayo Kebbi Ouest.



Lors des échanges, Me Théophile Bongoro a évoqué le refus de la participation de son parti au 2ème Forum National Inclusif tenu du 29 octobre au 1 novembre dernier à Ndjamena. Pour lui, le PRET semble être rattrapé par les échéances électorales prochaines, il y a donc urgence à rendre la base solide, malgré les menaces de la pandémie du coronavirus. C'est pourquoi dit-il, il est mieux de se faire connaître dans l'utilité que de se faire connaître dans la médiocrité. « Le PRET n'a pas pris part au premier forum, donc il ne sert à rien de participer au 2ème forum et que le premier forum n'a pas été inventorié », a-t-il déclaré.



Plusieurs questions d'actualité ont été évoquées par Me Théophile Bongoro lors d'une conférence de presse qu’il a animée avec la presse locale à Pala. Notamment, sur la création du poste de vice-président, sur le Sénat et sur le G24 qui est constitué de l'opposition insoumise.