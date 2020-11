Tchad : le président s'en prend à "ceux qui divisent pour des raisons politiques"

Le chef de l'État a indexé samedi "ceux qui divisent les tchadiens pour des raisons politiques, à la recherche des voix ou des adhérents, qui sèment la zizanie dans la société tchadienne", au cours d'une allocution prononcé au Palais du 15 janvier pour la Journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale.



"Qu'ils soient hommes politiques, hommes de la société civile, écoutez les déclarations qui viennent d'être faites par les trois responsables des confessions religieuses. Ce n'est pas en divisant les tchadiens que vous pourrez assurer votre journée ou votre pain. Ce n'est pas vrai", estime Idriss Déby.



Il appelle à "oeuvrer pour une société solidaire" et à "combattre de manière résolu" pour la paix "sans écouter les oiseaux de mauvaise augures, sans les suivre".



Selon le président, "sans la paix, la cohésion nationale et la discipline librement consentie, nous ne pouvons pas refonder notre nation conformément à l'idéal collectif au centre de la 4ème République".



Le Tchad célèbre aujourd'hui la 11ème édition de la Journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale, sur le thème : « Croyants, soyons confiants en Dieu et œuvrons pour une société solidaire ».