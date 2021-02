Tchad : le prix « Maréchal Awards » lancé pour stimuler les jeunes talents

N’Djamena - Le ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Ndonga Christian, a annoncé lundi au cours d’un point de presse, le lancement du « Prix Maréchal Idriss Deby Itno » destiné aux jeunes talents Tchadiens. Le prix “Maréchal Awards” se positionne comme une réponse efficace à la problématique de financement des jeunes porteurs de projets avec pour objectif de stimuler l’esprit du partenariat et le goût de l’initiative chez les jeunes.



Il vise à encourager tous les acteurs du développement socio-économique et principalement les jeunes à exceller dans leurs domaines respectifs pour sortir du lot à travers la créativité, l’innovation de soi, car la concurrence est rude. Ces awards sont ouverts à tous les jeunes tchadiens des deux sexes, âgés de 15 à 35 ans exerçant dans l’un des secteurs visés par le présent projet.



Sept catégories seront primées pendant de cette édition. Il s’agit entre autres de : Award du Sports, award de l’entrepreneuriat, award de l’engagement civique, award de l’innovation sociale, award de la musique, award de la danse et award du talent féminin.



Les candidats désireux de participer à cette compétition trouveront toutes les informations sur le site web du ministère de la jeunesse et de ses partenaires. La plateforme de la candidature sera ouverte dès demain et la date limite fixée pour le 25 mars. Le



Le ministre de la jeunesse et du sport a indiqué que cette initiative est le fruit d’un partenariat avec les acteurs de l’écosystème entrepreneurial du Tchad. Selon lui, initié par le ministère de la jeunesse et des sports, les Awards ont l’avantage d’offrir de réelles opportunités d’emplois au profit des jeunes, avec des résultats concrets.



« Au Tchad, grâce à l’attention accordée à la jeunesse par les plus hautes autorités de laRrépublique dont à leur tête le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, nous constatons ces dernières années une génération qui fait preuve d’ingéniosité et de créativité dans les principaux secteurs que sont l’entrepreneuriat, le sport, la technologie de l’information et de la communication, la culture et le cinéma. Il est donc urgent d’encourager cette lancée mais aussi de mettre en place un cadre de détection des nouveaux talents et les accompagner à canaliser et à exploiter au mieux les potentialités », a affirmé le ministre de la jeunesse et des sports.