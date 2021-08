Tchad : le prix de la dot est désormais encadré dans une sous-préfecture du Guera

Les autorités locales et religieuses de Baro ont convenu le 7 août, au cours d'une assise, d'encadrer le prix de la dot de mariage dans la sous-préfecture de Baro, province du Guéra.



Le chef de canton de Baro et des autorités religieuses et locales de ladite circonscription ont pris part à la rencontre.



L'objectif est de mettre sur pied un comité pouvant réglementer le prix de la dot afin de permettre aux jeunes de se marier.



La dot acceptée par le comité des affaires islamiques, les autorités locales et les différents chefs des villages est la suivante : 225.000 FCFA et 5 étoffes pour une jeune fille, 150.000 FCFA et 3 étoffes pour une femme divorcée, et 75.000 FCFA et 2 étoffes pour une femme de 3 enfants voire plus.



Toute personne qui tente de fouler au pied la décision prise devra répondre de ses actes et sera punie, a instruit le comité.