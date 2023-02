Tchad : le procès de 150 combattants du FACT aura lieu devant la chambre criminelle à Klessoum

Le Procureur général près le Tribunal de Grande Instance de N’Djaména, M. Mahamat El-hadj Baba Nana, a annoncé que les prisonniers de guerre seront poursuivis pour diverses accusations, notamment l'acte de terrorisme, l'assassinat du président de la République Maréchal Idriss Déby Itno, l'enrôlement d'enfants dans la rébellion, le mercenariat et l'atteinte à la sûreté de l'État. Les accusations seront considérées en conformité avec la loi portant répression de l’acte de terrorisme au Tchad et le code pénal.



Selon le Procureur général, les auditions des prisonniers par les éléments de la police judiciaire sur procès-verbal de l'enquête préliminaire en date du 6 mai 2021 ont été effectuées. Le magistrat instructeur a également procédé à des interrogatoires de toutes les personnes inculpées, des auditions de plusieurs officiers supérieurs en tant que témoins et au transport judiciaire sur des lieux et des institutions de l'armée.



Ce procès intervient après la promesse du Président de Transition, Mahamat Idriss Déby Itno, de libérer tous les prisonniers de guerre lors de sa prestation de serment pour conduire la phase 2 de la transition. Il s'agit d'un événement important pour la justice tchadienne, qui permettra d'établir la responsabilité de ces individus et d'apporter une résolution à ces graves accusations.