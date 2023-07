Tchad : le programme PADE offre des opportunités d'emploi à 50 jeunes diplômés de Mao

La cérémonie officielle du lancement du programme d'appui des diplômés sans expériences, PADE, a eu lieu le 19 juillet 2023 à Mao, dans la province du Kanem. Présidée par le gouverneur Issaka Hassan Jogoï, cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, dans la grande salle du Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Mao.



Dans son discours introductif, Oumar Sougui Salim, chef du bureau ONAPE de Mao, a exprimé ses salutations et félicitations à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cet événement. Il a souligné les efforts déployés pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le Kanem, en facilitant l'implication du Bureau Provincial de l'Emploi (BPE) et en vulgarisant le programme PADE.



Ce dernier vise l'insertion des jeunes diplômés sans expérience professionnelle dans le circuit de production en leur offrant un programme de stage pré-emploi.



Au total, 50 jeunes stagiaires ont été répartis dans différentes structures locales. Lors du lancement des activités, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a exprimé ses remerciements à l'ONAPE pour cette initiative importante, qui contribue à la politique gouvernementale actuelle.



Il a également demandé à l'ONAPE d'insérer au moins 200 jeunes lors de la prochaine vague, afin que davantage de jeunes puissent en bénéficier.



Le gouverneur a exhorté les 50 jeunes stagiaires nouvellement recrutés à travailler efficacement sur le terrain pour relever les défis qui les attendent. Une mise en scène sur l'importance du programme PADE et l'implication de tous les jeunes a été présentée au public lors de la cérémonie.