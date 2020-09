Tchad : le programme d'appui aux diplômés sans expérience lancé à Mongo

Le Programme d'appui aux diplômés sans expérience (PADE) est lancé lundi à Mongo, en présence du secrétaire général de la province du Guéra, du maire de la commune urbaine de Mongo, ainsi que des autorités civiles et militaires. C'est le local de l'Université Polytechnique de Mongo qui a servi de cadre à la cérémonie.



Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Guéra Djerambeté Dingamyo a indiqué que le PADE est une innovation, surtout pour les jeunes désirant s'ouvrir au monde de l'emploi. Car pour Djerambeté Dingamyo, "la jeunesse est le fer de lance d'une société et constitue par la suite un potentiel de développement."



Sadick Brahim Dicko, directeur général de l'ONAPE, a déclaré que la problématique de l'emploi des jeunes est un souci mondial des gouvernants. Pour matérialiser la politique du gouvernement, l'ONAPE a développé le Programme d'appui aux diplômés sans expérience.



Sadick Brahim Dicko a informé que le PADE assure les frais de transport des stagiaires d'un montant de 50.000 Fcfa ainsi que les frais d'assurance en cas d'accident de travail. La durée de stage varie de 3 à 6 mois et cela permettra aux jeunes de se perfectionner dans le domaine choisi.