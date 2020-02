Tchad : le programme d’entrepreneuriat TEF ouvert aux jeunes

Selon le directeur général d'UBA, Nouba Natolban, la banque panafricaine "s’efforce à favoriser le développement en Afrique grâce à l’entrepreneuriat. UBA est partenaire de la Fondation Tony Elumelu, c’est à travers UBA que le capital d’amorçage est décaissé et les entrepreneurs peuvent aussi demander un prêt de financement supplémentaire s’ils souhaitent augmenter la taille de leur entreprise."



La Fondation Tony Elumelu a jusqu’à présent financé 317 tchadiens en leur donnant un capital d’amorçage de 5000 $ pour démarrer leurs projets ou développer leur entreprise.



Nouba Natolban explique à la jeunesse tchadienne qu'il s'agit d'une occasion qui lui est offerte pour promouvoir ses projets. "5000 $ non remboursable pour transformer vos idées de projets en entrepreneuriat ou développer votre entreprise. Cette occasion est en postulant sur la plateforme www.tefconnect.com et que chacun d’entre vous profite au mieux", souligne-t-il.