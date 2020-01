Tchad : le programme de la cérémonie de fin d'état d'urgence au Ouaddaï et Sila

La cérémonie marquant la clôture de l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï et du Sila aura lieu ce samedi à la Place de l'indépendance d'Abéché.



Elle aura lieu en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï Ramadan Erdebou et du gouverneur de la province de Sila Kedallah Younous Hamidi.



Trois ministres sont attendus -défense, administration du territoire et justice- pour la cérémonie marquant la levée d'état d'urgence dans le Sila et le Ouaddai.



Le chef d'état-major général des armées, des préfets, les coordonnateurs de l'état d'urgence dans les deux provinces, le corps judiciaire, le commandant de la zone de défense n°2, le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le commandant ed légion de gendarmerie n°4, le commandant de la base aérienne et le commandant du groupement de la Garde nationale et nomade du Tchad, les consuls du Soudan et de la France à Abéché, et un représentant de l'opération Barkhane devraient également prendre part à la cérémonie.



La cérémonie devrait débuter à 9 heures avec un mot de bienvenue du gouverneur de la province du Ouaddaï, suivi d'un mot de remerciement du gouverneur de la provine de Sila.



Il s'en suivra un discours de bilan des opérations de désarmement dans les deux provinces par le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, coordonateur de la province du Ouaddaï, un discours du chef d'état-major général des armées, et une allocution des ministres présents.



La cérémonie prendra fin avec un défilé militaire.