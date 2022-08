Tchad : le programme se précise pour la cérémonie d'ouverture du Dialogue national

La journée du 20 août sera beaucoup plus solennelle et festive. Le président de la transition Mahamat Idriss Deby est attendu à 10 heures. Il sera acceuilli par le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud.



Après le passage en revue des troupes, une statute de la paix, du pardon et de la réconciliation sera inaugurée.



Dans la salle, l'hymne national sera suivi des prières des différentes confessions religieuses. Plusieurs discours sont attendus dont ceux du président de la Commission de l'Union africaine et du chef de la transition Mahamat Idriss Deby.



L'après-midi sera marqué par une chorale, des prestations artistiques, des chorégraphies, du théatre, de la comédie et des cantiques populaires.