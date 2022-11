Tchad : le projet ACCEPT tient sa 3ème réunion du Comité scientifique

Le projet ACCEPT (Adapter l’accès aux ressources agro-pastorales dans un contexte de mobilité et de changement climatique pour l'élevage pastoral au Tchad), a tenu ce 22 novembre 2022, sa troisième réunion du Comité scientifique, qui a réuni plusieurs participants scientifiques, dans les locaux dudit projet.



Cette réunion vise à renforcer la résilience des ménages pastoraux et agro-pastoraux par des activités de recherche-développement.



L’objectif général de cette rencontre vise à permettre aussi aux membres du Comité scientifique, de suivre la mise en œuvre des recommandations de la deuxième réunion, et de fournir leurs avis externes sur les orientations scientifiques des activités en cours.



Dans son mot d’introduction, le directeur général adjoint de l'Institut de recherche en élevage pour le développement (IRED), Dr Ngandolo Bongo, affirme que cette rencontre virtuelle est un « un cadre de renforcement des capacités de son institution, en quête permanente des ressources humaines qualifiées dans le cadre de la production animale ». C'est aussi le moment d'évaluer les productions scientifiques qui sont sorties de ces investissements, car c'est la seule occasion pour se voir aller de l'avant.



Les membres du Comité scientifique se pencheront sur : le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations de la deuxième réunion, l'examen des rapports sur les recherches en cours (essais en alimentation animale, barrages souterrains, outils d'aide à la décision sur la gouvernance des ressources, systèmes d'élevage, systèmes d'élevage et performance des travaux, sécurisation des chemins d'accès à l'eau), et la mise à jour sur l'évolution des thèses de doctorat appuyées par le projet. Au terme de cette réunion, le Conseil scientifique formulera de nouvelles recommandations et rapports qui tiennent lieu des résultats attendus.



Pour rappel, ce projet a été initié par un consortium constitué de l'RED, de la PPT et du CIRAD. II comporte trois composantes, notamment : la production/mise à jour des connaissances sur l'élevage pastoral pour comprendre et accompagner les stratégies d'adaptation aux changements climatiques, la co-conception d'innovations pour améliorer l'accessibilité aux ressources agro-pastorales et la co-élaboration d'outils d'aide à la décision (OAD), pour faciliter l'adaptation au changement climatique et contribuer à la prévention et la gestion des conflits.