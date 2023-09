Tchad : le projet « Bab Al Amal » outille les jeunes sur les métiers techniques

Il a été organisé ce matin dans les locaux du Lycée Technique Industriel de Sarh, une cérémonie de remise des équipements audit établissement, aux entreprises et aux apprentis eux-mêmes.



C’est dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Bab Al Amal » qui signifie la porte de l’emploi en arabe, dédié au « développement de la formation par apprentissage de type dual », dont la maitrise d’ouvrage est assurée par le Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP).



En effet, le projet « Bab Al Amal » outille les jeunes formés en mécanique auto, électricité bâtiment et en construction métallique ainsi que leurs formateurs et le LETIN de Sarh en équipement.



Ce sont au total 34 jeunes formés en mécanique auto, 34 en électricité bâtiment et 33 autres en construction métallique, ainsi que 29 entreprises de ces différents métiers et le Lycée Technique Industriel de Sarh, qui ont reçu ces équipements technico-pédagogiques.



Le proviseur du Lycée d’Enseignement Technique Industriel de Sarh, Tordibaye Nadjinabé Kimto Pognon, a précisé que le projet « Bab-Al Amal » a démarré dans son lycée depuis 2019, avec l’apprentissage de type dual, et a permis à ces jeunes de suivre une formation pratique pendant deux semaines en entreprise, et une semaine au Lycée en théorie.



Le chef d’antenne du Fonds National d’Appui à la Formation Professionnelle (FONAP) de Sarh, Ahamat Gassara, a souligné que la formation professionnelle est le sous-secteur qui coûte très cher. Ainsi donc, l’Etat seul ne peut supporter pour le rendre plus accessible à toutes les couches de la société.



C’est pourquoi, il a remercié l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne (UE), pour leurs appuis multiformes, et a exhorté les jeunes bénéficiaires de mettre en pratique les connaissances acquises, tout en formant d’autres jeunes de la province du Moyen-Chari.



Remettant ces kits aux différents bénéficiaires, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat a remercié les différents partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu appuyer le projet « Bab-Al Amal », dans la formation des jeunes de la province du Moyen-Chari, à travers des métiers porteurs.



Ahmat Tidjani Hamat se dit convaincu que ce centre de formation pourra véritablement former des professionnelles répondant aux normes internationales en interne de qualification, et de savoir-faire. Il a par ailleurs demandé aux bénéficiaires de faire bon usage de ce matériel reçu.