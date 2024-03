Tchad : le projet Laham Nadif installe son comité de suivi au Ouaddaï

La première adjointe au maire de la ville d'Abéché, Khadidja Assamah Issa, a présidé une réunion avec les membres du projet Laham Nadif le jeudi 15 mars 2024. L'objectif de cette rencontre était de mettre en place un comité chargé du suivi et de l'orientation des activités locales. Ce comité aura pour rôle d'évaluer, recommander, amender et orienter les activités et programmes du projet afin d'en assurer le succès pour les jeunes et les femmes dans le secteur de la viande. Il sera également chargé d'évaluer l'avancement du projet en se basant sur le plan d'action et les indicateurs retenus.





Le représentant du projet, M. Émilien, a précisé que le projet Laham Nadif est déployé dans quatre zones au Tchad : N'Djamena, Abéché, Moundou et Mongo. Son objectif est de renforcer les filières locales de viande de qualité afin qu'elles deviennent attractives et génératrices d'emplois durables pour les jeunes et les femmes.





Dans son intervention lors de la réunion, Khadidja Assamah Issa a souligné que la mise en place du comité renforcera sans aucun doute les activités opérationnelles afin d'en assurer l'impact escompté. Elle a également exhorté à faire un choix équitable pour la composition du comité.





Il est important de noter qu'un consensus a été atteint concernant la composition du comité qui comprend cinq membres. Babalkher Nassir assure sa présidence en tant que chef secteur d'élevage à Ouara tandis que Maïdé Wardougou représente l'ANADER (Agence Nationale pour le Développement Rural) en tant que membre supplémentaire. Mahamat Naïr Terap agira quant à lui comme rapporteur.