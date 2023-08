Tchad : le projet Laham Tchad prend son envol vers des écosystèmes industriels durables à Sarh

Sous le haut patronage du président de la République, l'Agence d'Administration des Zones Économiques Spéciales et le projet Laham Tchad, en partenariat avec le gouvernement, ont officiellement lancé les travaux de construction des écosystèmes industriels verts et durables à Sarh (Balimba).



La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province et de nombreux responsables locaux.



Dans son allocution de circonstance, le gouverneur du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, a souligné que ce projet vise à dynamiser le développement local, en améliorant notamment les conditions de vie des populations, avec un accent particulier sur les filières locales telles que le karité, l'arachide et le sésame.



Il a également insisté sur l'importance de prioriser l'emploi des jeunes du Moyen-Chari, lors des recrutements pour que le projet ait un réel impact sur la région. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Walendom Robertin, a rappelé que la création et le développement de la zone industrielle spéciale, sont le fruit d'un partenariat entre États.



Ce projet transformera la province du Moyen-Chari en profondeur en lui apportant dynamisme, prospérité et bien-être. La zone industrielle de Sarh créera des opportunités d'emplois, de formation et de revenus pour les populations locales. Elle renforcera également les capacités des acteurs locaux, tels que les éleveurs, les transformateurs et les exportateurs, en leur offrant des infrastructures modernes et des services adaptés.



Le secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Dr Mahamat Hassan Borgo, représentant le président du conseil de la Transition, a souligné que ces zones économiques auront un impact significatif sur l'économie du secteur. Elles créeront des emplois pour les jeunes et les femmes de qualité dans toute la province.



Cette première étape fait partie d'une série de projets d'industrialisation qui seront progressivement lancés, certains avant la fin de l'année. L'émergence du Tchad passe nécessairement par de tels projets intégrateurs adaptés à chaque région. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises par le gouvernement pour concrétiser ce projet ambitieux dans l'intérêt du bien-être de la population locale.



Enfin, ce projet promet de donner un nouvel élan au développement économique et social de la région de Sarh et contribuera au renforcement du secteur agro-industriel tchadien.