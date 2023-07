Tchad : le projet RECOSOC renforce la gouvernance et l'inclusion dans les provinces du Kanem et du Lac

Le projet RECOSOC est implanté dans neuf communes du Tchad, notamment Daboua, Liwa et Dibinitchi dans la province du Lac, et Kekedina dans la province du Kanem. Il couvre également deux régions du Niger, à savoir Agadez et Diffa. Les participants à cette réunion sont venus des régions du Lac, de N'Djamena et de Mao, pour une durée de trois jours.



Le coordonnateur de l'ONG ARDEK, Ahmat Abdou, a chaleureusement accueilli la délégation présente à cette rencontre. De son côté, le coordonnateur régional du consortium RECOSOC, WATADE NADJIDJIM, a souligné que le projet englobe neuf communes du Tchad et deux régions du Niger. Il est financé sur une période de quatre ans, de décembre 2019 à décembre 2023, par l'Union européenne. La mise en œuvre est assurée par un consortium composé de six ONG internationales et nationales, notamment OXFAM, Care International, International Alert, HED TAMAT, ARDEK et Help-Tchad, avec OXFAM à sa tête.



Le coordonnateur a également mis en évidence les objectifs du projet. Dans son programme de gouvernance, il prévoit des réunions trimestrielles tournantes dans les provinces concernées, a-t-il conclu.



Dans son allocution, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a exprimé ses remerciements au nom du gouvernement envers l'Union européenne et les ONG qui ont réalisé ce projet. Il a souligné que ce type de projet est une priorité pour le gouvernement, tout en exprimant sa gratitude envers l'Union européenne pour son soutien technique et financier à l'État tchadien en général, et particulièrement aux populations du Kanem et du Lac à travers diverses initiatives.



La cérémonie s'est clôturée par une photo de groupe, symbolisant la fin de cet événement important.