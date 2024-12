Tchad : le projet RePER apporte son soutien aux victimes des inondations dans la province du Salamat

Le RePER vise principalement à améliorer durablement la sécurité alimentaire, nutritionnelle et les revenus des ménages ruraux dans sa zone d'intervention. Selon les responsables du projet, renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique passe par l'amélioration de la nutrition, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'alphabétisation fonctionnelle, qui sont au cœur de leurs priorités.



La cérémonie de distribution, qui s'est tenue à Am-Timan, était présidée par Nandibaye Tolndang, Directeur de cabinet du Gouverneur. Elle a réuni les autorités provinciales, ainsi que les membres du Comité provincial d'action (CPA) et les représentants départementaux et sous-préfectoraux.



Doubé Baro, Chef d'antenne RePER à Aboudeïa, a indiqué que le projet avait été profondément touché par la crise humanitaire dans la province, et a donc fourni une aide composée de 100 sacs de riz de 50 kg et 100 nattes en plastique pour trois personnes chacune.



Moussa Al-Hissein Ahmat, Délégué provincial de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, a exprimé sa gratitude envers les responsables du RePER pour cette aide précieuse aux victimes des inondations.



Après la remise du don, Nandibaye Tolndang a souligné que cette initiative répondait à un appel aux organisations actives dans la province pour venir en aide aux victimes des inondations. Il a remercié les donateurs au nom du Comité provincial chargé de la prévention et de la gestion des inondations, et a encouragé d'autres organisations à emboîter le pas.