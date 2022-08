Tchad : le projet SWEDD lance "Stronger Together", une campagne pour changer les comportements

Le ministre a par ailleurs invité les autorités administratives et militaires, la plateforme interconfessionnelle, les chefs traditionnels et la société civile à œuvrer ensemble pour le succès total de cette édition 2022.



Cette campagne de communication se déroulera sous forme d'une caravane et mobilisera les partenaires du projet tels que les ministères, les acteurs du changement, les artistes, les leaders traditionnels et religieux, les communicateurs traditionnels ainsi que les relais communautaires, les influenceurs, les jeunes et les réseaux et associations de femmes.



La campagne cible prioritairement quatre provinces sur les 12 couvertes par le projet : Chari-Baguirmi, Tandjilé, Mayo-kebbi Est et Mayo-kebbi Ouest.