Tchad : le projet SWEED est lancé pour la compte de l’année scolaire 2022-2023

Le lancement officiel des inscriptions des filles bénéficiaires du projet SWEED, au titre de l’année scolaire 2022- 2023, a eu lieu, couplée à la distribution des kits et des tenues aux bénéficiaires de la sous-préfecture de DELBIAN, sélectionnées selon certains critères de vulnérabilité.



Cette activité devait se tenir normalement en juillet dernier, mais faute du retard de financement du projet, l’ONG vient rembourser ces dettes en respectant son engagement pris vis-à-vis des parents. C’est la raison d’être de l’organisation de ces activités.



Après la sous-préfecture de DELBIAN, la mission du projet SWEDD a mis le cap sur la sous-préfecture de Guidari. Et c'est le maire de la ville de Guidari, représentant le sous-préfet, qui a accueilli la délégation pour cette cérémonie ce mardi 18 juillet 2023 à Guidari. Deux temps forts, notamment les allocations et la remise symbolique des kits et des uniformes aux filles du lycée collège de Guidari, ont marqué cet événement.



Ce geste à l'égard des filles, vise à ralentir en elles, les pesanteurs socio-culturelles qui provoquent la déperdition scolaire. Dans son mot de circonstance, le représentant du chef de canton de Guidari, Noudjitoloum Narcisse, a souhaité la bienvenue à la délégation venue de Laï.



Le coordonnateur provincial du projet SWEDD, Djingamadi Alexandre, pour sa part, a situé l'historique de ce projet avant d'entériner qu'il est un appui et non une substitution.



Le représentant du délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique de la Tandjilé, Mouangar- Djimty Tandé, et le coordonnateur des parents d'élèves de la Tandjilé, Oueina Teguergue, tous deux se sont relayés tour à tour, pour interpeller les parents à prendre leurs responsabilités, et aux filles d'éviter les grossesses précoces au détriment des études.



Officiant la cérémonie, le représentant du sous-préfet de Guidari, par ailleurs premier magistrat de la ville, a exhorté les filles bénéficiaires de ce don d'en faire un bon usage. Pour joindre l'utile à l'agréable, quelques élèves ont reçu symboliquement de la part des autorités locales, des sacs contenant des fournitures scolaires et les tenues confectionnées.



Au nom de ses camarades bénéficiaires de ce présent, Nékouanodji Fatimé a exprimé sa gratitude à l’ONG SWEED pour ce grand cadeau.