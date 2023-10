Tchad : le projet de Constitution présenté et expliqué aux représentants des jeunes

En présence du ministre de la Jeunesse, Patalet Geo, et du président du CNJT (Conseil National de la Jeunesse du Tchad), Abakar Dangaya, le ministre SGG a souligné l'importance cruciale de cet atelier pour les jeunes, car il contribuera au renforcement de la participation et de la contribution de la jeunesse tchadienne à la refondation du Tchad. "Face à ce grand défi, il est impossible de réussir sans la pleine et totale implication de la jeunesse tchadienne", a-t-il souligné.



Le ministre SGG, Haliki Choua Mahamat, a expliqué que le contenu de ce projet de constitution, qui sera soumis à la volonté du peuple en décembre prochain, sera présenté et expliqué aux représentants des jeunes lors de deux jours de travaux. "Cela vous permettra de vous approprier le contenu du projet de constitution et de le transmettre à vos pairs", a-t-il déclaré à l'attention de ces jeunes.