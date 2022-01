Tchad : le protocole d'État fait un rappel à l'ordre sur l'usage abusif de l'image du PCMT

Pour des questions pratiques, toute cérémonie susceptible d'être placée sous le patronage du PCMT doit faire l'objet d'une notification préalable à la direction générale du Protocole d'État de la Présidence pour étude, planification et programmation avant toute exécution, selon l'ambassadeur Allah-Maye Halina, directeur général du Protocole d'État.



La direction du protocole attire l'attention de tous, sur les spots et les communiqués publicitaires à l'ONAMA en utilisant abusivement l'image et le nom du chef de l'État aux fins de donner une quelconque importance aux cérémonies en banalisant le caractère sacré et solonnel de la très haut fonction du président de la République.