Tchad : le quota de répartition au dialogue est "une insulte", dénonce Abakar Dangaya

L'opinion publique estime que le Conseil militaire de transition aura la majorité des voix des participants acquise à sa cause, lui permettant de faire avaliser ses résolutions.



Le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT), Abakar Dangaya, s'indigne du fait que la jeunesse n'a pas un quota d'au moins 10%. Pour lui, il s'agit d'une insulte.



"Laisser la participation en grande partie au Dialogue national inclusif à ceux qui ont eut la chance de parler et bagarrer pendant 60 ans pour le Tchad sans solutions idoines et ne pas être en mesure de donner ne serait-ce que 10% du quotas général à ceux qui représentent 70% (jeunes) de la population, c’est simplement une insulte et cela relève d’une absurdité inimaginable", affirme-t-il sur sa page Facebook.