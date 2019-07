Tchad : le raccordement électrique de Toukra et Kléssoum progresse

Le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet s’est rendu vendredi matin à Toukra et à Kléssoum, afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de branchement électrique de l’Université de Toukra et de la prison de kléssoum.



A l’Université de Toukra, le ministre s’est arrêté sur le chantier où sont entreposés les poteaux électriques, avant d’échanger avec le directeur général de la Société Nationale d’Electricité (SNE), Jean-Paul Mbatna, puis avec les techniciens de l’entreprise Encobat, adjudicataire du marché.



Les explications avancées font état de la disponibilité du matériel et de l’implantation des poteaux, une phase qui tend vers la fin.



« Ce travail doit s’accélérer pour rattraper le retard accusé dans la réalisation du projet », a déclaré le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



Ce projet va résoudre définitivement les problèmes cruciaux de l’eau et de l’électricité à l’université.



Le ministre a instruit les responsables du chantier à renforcer l’équipe et à mettre les bouchées doubles afin que d’ici un mois, le complexe universitaire de Toukra soit raccordé au réseau en électricité.



Au chantier de la prison de Kléssoum, le ministre d’Etat s’est renseigné sur les nombreux postes électriques de haute tension construits.



« Les grosses œuvres sont au niveau du génie civil consistant à la construction de 6 postes. Il ne reste que la partie équipement », a souligné le directeur général de la SNE, Jean-Paul Mbatna.



Il s'est félicité de la possibilité offerte à sa société et à ses jeunes techniciens de conduire les travaux avec professionnalisme. « Au début lorsqu’il fallait réaliser ce projet, il y avait des très grandes entreprises et non des moindres qui s’étaient positionnées », a souligné Jean-Paul Mbatna.



Ces avancées réjouissent le ministre de la Justice et des droits Humains, Djimet Arabi. "C'est une priorité pour la justice et l'administration pénitentiaire. La prison d'Amsinene ne répond plus aux normes", a déclaré le garde des sceaux.



« Il faut absolument une alimentation en électricité pour que la prison soit viable », a souligné le ministre d’Etat Kalzeubé Payimi Deubet qui rappelle que la future maison d’arrêt viendra résoudre le problème de surpopulation carcérale en désengorgeant celle d’Amsinéné.



Tout au long des voies qui mènent à la prison d’Amsinéné et au campus de Toukra, tous les riverains seront connectés au réseau électrique de la SNE.



Le montant des travaux s'élève à 1,9 milliards de Francs CFA.