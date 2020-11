Tchad : le recteur de l'académie du centre en tournée de travail à Am-Timan

Le Professeur Malloum Soultan, recteur de l'académie du centre, est en visite de travail dans sa zone de responsabilité. Il est à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, depuis ce lundi 23 novembre, où il a eu plusieurs rencontres avec les responsables éducatifs de ladite province.



Suite à la nouvelle réorganisation de son système éducatif, le Tchad s'est doté de huit académies de l'Éducation nationale.



Celle du centre dont le siège se trouve à Mongo, regroupe trois provinces à savoir : le Guéra, le Batha et le Salamat. L'académie du centre est administrée par un Recteur assisté par un Secrétaire Général.



Pour faire la constatation de visu des réalités du terrain, le recteur est en visite de travail dans la ville Am-Timan qui constitue une des trois étapes prévues durant cette tournée.



Il est accompagné de son secrétaire général, Serzouné Patalet. La mission a d'abord visité la délégation provinciale de l'Éducation nationale du Salamat avant de se rendre dans plusieurs établissements scolaires publics et privés de la ville.



Pour échanger avec le corps enseignant, le Professeur Malloum Soultan a animé un exposé-débat sous le thème : ''Présentation des académies de l'Éducation nationale du Tchad''. La séance est organisée à la salle de formation du CLAC en présence des responsables administratifs, chefs d'établissements scolaires, enseignants et parents d'élèves.



Animant son exposé, il a présenté l'objectif principal de sa mission qui est axée sur l'opérationnalisation des académies de l'Éducation nationale du Tchad.



Des participants venus pour la circonstance, ont pris la parole pour débattre autour de la nouvelle structuration qui décentralise le système éducatif tchadien avec ces nouvelles institutions. Celles-ci ont la charge de mettre en place un système de base de données fiable qui permettra de gérer les ressources humaines.