Tchad : le renforcement de la qualité des programmes d'enseignement dans les zones de crise préoccupe

Les participants de l'atelier organisé par l'Action pour la Protection, la Santé de l'Environnement et Lutte contre la Pénurie Alimentaire (APSELPA) demandent l'intégration des thématiques débattues au programme d'enseignement éducatif. L'APSELPA a clôturé son atelier des thématiques de protection de l'enfance dans les zones de crise, ce 18 août 2021 à N'Djamena.



Mirangaye Alio, représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, dans son mot de clôture, a affirmé que les thématiques débattus doivent renforcer la qualité des programmes dans les zones de crise. Il a recommandé aux participants et aux partenaires d'éducation, de faire le suivi de la mise en œuvre effective et rapide des recommandations de cet atelier, pour que les thématiques de protection soient intégrées dans le paquet dans l'enseignement, afin de favoriser l'équilibre psychosocial des apprenants en détresse.



Les participants quant à eux recommandent au ministère de l'Éducation nationale, l'intégration des thématiques liés à la réduction et la gestion des crises, des catastrophes et de la protection de l'enfant dans les curricula de l'enseignement ; développer des modules de formation initiale et continue des enseignants en la matière ; former la chaîne d'encadrement pédagogique à l'usage des modules ; former et redéployer les assistants psychosociaux dans les zones urgences pour la prise en charge psychosociale des enfants affectés.

Le directeur pays de l'APSELPA, Mahamat Ahmat Younous, rappelle que son institution est implantée dans 20 provinces pour l'activité de protection de l'enfance dans les zones reculées à risques.