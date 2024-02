Tchad : le renforcement du système sanitaire du Hadjer Lamis au centre d’échanges

Les discussions ont porté sur la redynamisation du système de santé dans la province et l'amélioration des indicateurs de santé souhaitée par les plus hautes autorités du Tchad. Le gouverneur a indiqué que plusieurs questions ont été abordées, notamment les ressources humaines, les capacités techniques et l'organisation des services. Il a demandé au Secrétaire d'Etat de prendre en compte les plaidoyers des structures sanitaires de la province pour redorer le blason de la politique de santé de Hadjer-Lamis.



Le Secrétaire d'Etat à la Santé et à la Prévention, le Pr Abderrazzack Adoum Fouda, a noté que cette tournée est l'occasion de visiter les établissements de santé et d'identifier les défis liés au système de santé. Il a souligné que le système de santé, selon les plus hautes autorités, notamment le Président de la Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, devrait être plus proche de la population.



Le Pr Abderrazzack Adoum Fouda a également souligné que la politique de santé doit répondre aux besoins des patients en termes de qualité afin d'améliorer les indicateurs définis dans la 4ème génération du plan de développement sanitaire du Tchad.