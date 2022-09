Tchad : le repos éternel de Hissein Habré perturbé par le Dialogue

Plusieurs maux minent le bon vivre au Tchad. Toutefois, le rapatriement de la dépouille mortuaire de l'ex-président tchadien, Hissein Habré a fait l'objet d'un débat houleux pendant le Dialogue national inclusif et souverain.



D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que son corps soit inhumé à nouveau au Tchad, tandis que d'autres sont contre cette proposition.



Renversé en 1990 par le défunt président Idriss Deby Itno, Hissein Habré a trouvé la mort dans son pays d'exil, le Sénégal, où il a été reconnu coupable de crimes, abus de pouvoir, torture et autres.



Il a été condamné en 2014 à la prison à vie. La question cruciale qu'il faut évoquer est l'indemnisation des victimes du régime d'Hissein Habré. Car dit-on, ce que l'Homme aura semé, il le moissonnera. Habré a géré le pays d'une main de fer, rendant la vie pénible à ses compatriotes.



Mourir et enterré dans son pays d'exil est le prix à remporter de certains chefs d'État africains dictateurs. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Mubutu Sese Seko est l'un des exemples, étant donné que depuis 25 ans, la question du rapatriement de sa dépouille est sur table.



Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un dictateur reste une référence du mal, jamais son nom ne peut être oublié. Autant la question du rapatriement de son corps fait couler beaucoup d'encre et de salive, autant les victimes de son régime continuent à pleurer réparation. Le repos éternel d'Hissein Habré sera donc perturbé.



Ceci devrait être une leçon à tirer pour tous ceux qui pensent emprunter les pas d'un tel régime. Pour le moment, la seule paix de l'âme pour Hissein Habré, est la réparation des pertes causées pendant son règne.



Qu'il soit enterré au Sénégal ou re-enterré au Tchad, le nom Habré est gravé plus dans le négatif que le positif. Jusqu'à présent, le peuple tchadien n'arrive pas à faire la différence entre son régime et celui de son prédécesseur défunt Idriss Deby Itno.