Tchad : "le réseau mafieux qui prend en otage la SNE doit subir les foudres des autorités", Tahirou Hissein

Tahirou Hissein Dagga, participant au dialogue national, prévient qu'un développement ne peut pas être ex nihilo. "Il y a des préalables. L'absence d'électricité rend quasiment nulle toute perspective économique. Les interminables coupures créent un ressentiment au sein de la population", déplore-t-il.



D'après l'intervenant, "le réseau mafieux qui prend en otage cette entreprise (Société nationale d'électricité, Ndlr) doit subir les foudres des autorités compétentes. (...) Ils ne peuvent pas bénéficier de l'impunité indéfiniment".



"Si on veut amorcer un développement, la problématique de l'électricité doit être prise à bras-le-corps", a-t-il ajouté.



Par ailleurs, Tahirou Hissein Dagga appelle à agir contre "l'inflation artificielle" qui est "nourrie et entretenue par des commerçants véreux".