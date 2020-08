Tchad : le secrétaire d'État à la santé recadre tout le personnel d'un hôpital

Le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale a visité dimanche l'hôpital provincial d'Abéché et des centres de santé où il a échangé avec le personnel médical et a donné plusieurs orientations, en présence du gouverneur du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat.



S'adressant aux responsables de santé, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, a été clair : "Ceux qui ne respectent pas la gratuité de test et la gratuité des médicaments vont partir. Parce que avant, les ministre sont complaisants, c'est les cousins de l'autre, les parents de l'autre. Maintenant, nous on les renvoie comme on veux."



"Vous m'écoutez très bien, si c'est médicaments ne sont pas bien utilisés, s'il y a une rupture et que vous n'avez pas dit, vous allez partir. On va vous remplacer", a indiqué le membre du gouvernement.



Il a ajouté que "le délégué va veiller dessus. Le gouverneur va veiller aussi dessus. Parce que c'est le paludisme qui tue plus que tout, plus que Covid, plus que Chikungunya, plus que tout. Le paludisme, on est très regardant, VIH on est très regardant."



Le secrétaire d'État a également vérifié la bonne prescription des doses de médicaments et leur bonne utilisation. Il a, à tour de rôle, posé plusieurs questions de médecine, vérifié l'état du matériel, inspecté les cahiers de consultation et les réserves, n'hésitant pas à recadrer le personnel afin que les patients bénéficient d'une bonne prise en charge sanitaire.