Tchad : le secrétaire exécutif du G5 Sahel reçu à la Présidence

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a reçu jeudi le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou. Ce dernier va quitter les rênes du secrétariat exécutif du G5 Sahel pour une autre mission.



Son successeur sera désigné lors du sommet des Chef d’Etat du G5 Sahel prévu demain par visioconférence.



Maman Sambo Sidikou est venu faire le point du fonctionnement de l’organisation au chef de l’État. Depuis février 2021, le Tchad assure les charges de la présidence en exercice du G5 Sahel.



L'entretien a permis de faire le tour d’horizon de l’organisation et de la feuille de route du mandat tchadien à la tête de l’organisation. Le secrétaire exécutif a remercié le Tchad pour le rôle capital joué dans l’espace Sahel.



"Le Sahel gardera à jamais en mémoire le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno dont l’engagement sans commune mesure a permis de stabiliser la situation sécuritaire au Sahel", a-t-il déclaré.



Le G5 Sahel est un cadre de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. Créé en février 2014, il regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.