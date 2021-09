Tchad : le secrétaire exécutif du G5 Sahel reçu à la Présidence

Le Président du Conseil militaire de transition, président en exercice du G5 Sahel, Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 27 septembre le nouveau secrétaire exécutif de l’institution communautaire, l’ambassadeur Eric Yemdaogo Tiaré. C’est une première prise de contact entre les deux hommes.



Nommé au sortir de la 5ème session extraordinaire de la Conférence des chefs d’État du G5 Sahel, tenue par visioconférence, le 9 juillet 2021, l’ambassadeur Eric Yemdaogo Tiaré a été officiellement installé dans ses fonctions le 3 août à Nouakchott, par le ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, Dr Issa Doubragne par ailleurs Président du Conseil des ministres du G5 Sahel.



Ce mardi 27 septembre, l’Ambassadeur Eric Yemdaogo Tiaré, nouveau Secrétaire Exécutif du G5 Sahel a fait le déplacement de N’Djaména, en vue de recueillir les avis, suggestions et conseils avisés du président en exercice du G5 Sahel pour lui permettre de mener à bien sa mission à la tête de l’institution qui regroupe le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie.



Mahamat Idriss Deby a félicité l’ambassadeur Eric Yemdaogo Tiaré et lui a souhaité plein succès dans sa mission.