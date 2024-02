Tchad : le secrétaire général de la commune de Sarh démissionne face aux conflits internes

Mécontent du climat de travail, le secrétaire général de la commune de Sarh, Ndilabaye Ngarmadji, a démissionné après plus de 10 mois de service. Ndilabaye Ngarmadji a soumis sa lettre de démission à l'exécutif de la commune, citant des problèmes de longue date et un environnement de travail non propice à la collaboration d'équipe. Il attribue les difficultés rencontrées principalement aux conseillers municipaux, soulignant leur réticence à aborder des questions importantes telles que l'augmentation de salaire, la promotion et la mutation de certains employés à des postes clés.



Ses propositions lors de la récente session budgétaire ont été rejetées, renforçant sa décision de quitter son poste. Ngarmadji exprime son pessimisme quant à l'amélioration de la situation à la commune de Sarh si les pratiques actuelles se poursuivent.