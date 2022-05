Tchad : le secrétaire général du parti CTPD démissionne

Le désormais ex-secrétaire général de la Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD), Abdelaziz Mahamat Zakaria a, à travers un point de presse, officialisé sa démission de sa formation politique dont le maire actuel de la ville de Moundou Laoukein Kourayo Médard est le président.



Abdelaziz Mahamat Zakaria a d’abord rappelé qu’adhérer à un parti politique de son choix et militer avec conscience et détermination est un droit pour tout individu, chose qui l’a motivé à opter pour son ex-parti CTPD conformément à sa vision. D’après ce dernier, après plus de 14 ans de militantisme pur et dur dans l’opposition, quelques pratiques qui effritent la dynamique de cette formation politique ces derniers temps l’ont conduit à décider de baisser la garde en tant que secrétaire général à la fin de l’année 2021.



« D’une opportunité politique à une autre, je m’attendais à une meilleure perception et maîtrise des décisions politiques, mais l’on constate des contestations, déceptions, des ratés et dysfonctionnements, qui préoccupent fâcheusement les militants et sympathisants. Tous ceux-ci ont eu des impacts sur le parti. En observant depuis un bon bout de temps, j’avais compris que la majorité de la situation a évolué de mal en pis, s’est renforcée et s’est radicalisée d’une opposition réelle de divergences inutiles et désunion sans lendemain au sein du parti et a créé un chienlit sans pareil », a révélé l’ex-SG de CTPD, Abdelaziz Mahamat Zakaria.



Abdelaziz Mahamat Zakaria déclare que cette lutte s’est inscrite certes dans le temps mais sans aucune considération des efforts, sans aucune dynamique de lutte et avec l’égoïsme, lui-même a été désavoué à maintes reprises. Ainsi, après avoir constaté cette incompatibilité, il a décidé en son âme et conscience d’homme libre de démissionner avec bon nombre de ses camarades. “À mes ex-camarades de lutte, ceux qui m’ont toujours soutenu dans ma logique, je ne leur demanderai pas de renier avec leur conviction, je ne leur demanderai pas d’oublier notre passé puisque nous avons une histoire commune ; à eux de décider de tout engagement et de penser à l’avenir”, a-t-il confié.



Abdelaziz Mahamat Zakaria souhaite que le prochain dialogue national inclusif tant attendu soit une réussite.