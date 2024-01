Tchad : le secteur de la santé des armées se renforce avec la dotation d'équipements médicaux

N'Djamena - Ce 20 janvier 2024, une remise d'équipements médicaux aux hôpitaux nationaux et provinciaux par le ministre de la Santé publique et de la Prévention s'est déroulée au magasin du ministère à Sabangali.



Le CEMGA 2ème adjoint, le général Yemadou Felix, représentant le CEMGA titulaire, le général Abakar Abdelkerim Daoud, a souligné l'importance de cet équipement pour renforcer le secteur de la santé des armées. Il a exprimé sa gratitude au ministère de la Santé publique et de la Prévention pour cette contribution significative aux services sanitaires.



L'hôpital militaire n'est pas uniquement destiné aux soins militaires, mais offre ses services sans distinction à la population civile, assurant ainsi le bien-être de toute la société.