Tchad : le secteur minier entre potentiel et défis de gouvernance

Face à la crise pétrolière de 2016, le Tchad s'oriente vers le secteur minier comme nouvelle ressource.



Avec des gisements variés incluant l'or, le fer, la bauxite, le sel et le natron, ainsi que d'autres minéraux comme le cuivre, l'étain et le diamant, le pays a révisé son code minier en 2017 pour attirer de nouveaux investisseurs nationaux et internationaux. Malgré ces efforts, les bénéfices réels de cette exploitation pour le pays restent incertains.



L'exploitation principalement artisanale de ces ressources pourrait potentiellement se transformer en une industrie plus structurée. Actuellement, le secteur ne parvient pas à maximiser son potentiel de création d’emplois.



Les données de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Tchad (ITIE-Tchad) montrent des productions annuelles modestes, telles que 1698,82 kg d'or et 82 609 tonnes de calcaire, avec une majeure partie des exportations d'or (117 kg) vers les Émirats Arabes Unis.



Malgré ces chiffres, la transparence dans la gestion des revenus miniers demeure un défi, avec des questions persistantes sur l'utilisation efficace des recettes pour le développement socio-économique du pays. Les infrastructures de base telles que les routes, l'eau potable, et les équipements sportifs et culturels restent souvent sous-développées dans les zones minières comme Kouri Bougoudi, accentuant les tensions sociales et le commerce illicite.



Pour maximiser les bénéfices nationaux, il est crucial d'introduire des clauses de développement local et d'infrastructures dans les contrats d'exploitation minière. Cela nécessite également une meilleure gestion des ressources humaines et des investissements dans des technologies modernes de traitement des minerais sur le territoire national.



L'exploitation artisanale persistante pose des risques humains et environnementaux significatifs, tandis que la gestion transparente des revenus miniers reste un impératif pour un développement durable.



En investissant dans le capital humain et en améliorant la gouvernance du secteur minier, le Tchad pourrait transformer cette opportunité en moteur de croissance économique, soutenant ainsi d'autres secteurs tels que l'agriculture et l'élevage modernes.