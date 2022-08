Tchad : le secteur privé et son rôle dans le processus de transition

La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d’artisanat (CCIAMA), a organisé ce 4 août 2022, au sein de son siège, une rencontre d'échanges sur la participation du secteur privé dans le processus de transition.



Le président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seid, a émis le souhait que le secteur privé soit un gage de développement dans le processus de transition.



Pour sa part, le représentant du PNUD au Tchad a affirmé que « pour réussir cette transition, le secteur privé joue un rôle très important, en tant que prestataire de services, collecteur d'offres et fournisseur de précieux conseils pour la mise en œuvre des projets de chaque institution ».

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ali Djadda Kampard, a réitéré la volonté manifestée du gouvernement de transition d’accompagner le secteur privé.



« À chaque fois nous parlons de transition démocratique, politique et autres, mais jamais de transition commerciale. Nous devons maintenant parler de notre plan commercial pour valoriser notre modernisation commerciale », a souligné le ministre d’État au Dialogue et à la Réconciliation nationale, Acheikh Ibni Oumar.