Tchad : le siège de l'UNDR partiellement incendié par les manifestants

"Saleh Kebzabo nous a trahis, s'il est ici aujourd'hui, on va le bruler", "un Moundang ne va plus diriger le pays", ce sont les paroles qu'ont écoutées les militants du parti de la calebasse s'activant à éteindre les flammes et en récupérer des objets. "On va riposter s'ils reviennent", menacent les militants armés de gourdins et machettes. "Ça devient un conflit ethnique, ils vont provoquer une guerre civile", s'accordent à dire les militants.



Des documents, ordinateurs et les meubles sont brulés. Le portail et la fameuse calebasse, emblème du parti sont endommagés.