Tchad : le site aurifère de Kouri-Bougoudi est "totalement évacué"

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a rencontré dimanche dans la soirée les cadres et techniciens des ministères des Mines et des Finances à Kouri-Bougoudi, informe la Présidence.



Une importante délégation des cadres et techniciens des ministères des Mines et des Finances a fait le déplacement à Kouri-Bougoudi, sous la conduite des ministres des Mines et des Finances, Abdelkérim Mahamat Abdelkérim et Tahir Hamid Nguilin.



Au cours de la rencontre, le ministre délégué à la Présidence du Conseil, chargé de la défense nationale, le général Daouda Yaya Brahim a porté à la connaissance du chef de l’État que le site aurifère de Kouri-Bougoudi est totalement évacué. Le président du CMT avait donné jusqu'à dimanche pour que l'évacuation complète soit effective.



Ce lundi 6 juin, un camp militaire sera installé au milieu de Kouri 35, précise la Présidence. Le site sera officiellement remis au ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkérim Mahamat Abdelkérim.