TCHAD Tchad : le slameur Say Baa encourage les jeunes à la lecture avec son challenge

Alwihda Info | Par Djibrine Haïdar Kadabio - 8 Janvier 2020 modifié le 8 Janvier 2020 - 12:08





Le slameur tchadien Saïba Ngousmon, alias Say Baa, a organisé mardi à l'Institut français de N'Djamena, la remise des prix du Challenge "Je vais aller lire".



Le challenge qui a eu lieu du 14 au 28 décembre 2018, visait à encourager les jeunes des dix arrondissements de la capitale à la lecture et à la documentation. Les gagnants repartent avec des livres et des inscriptions à la bibliothèque de l'Institut français.



"J'ai organisé le Challenge "Je vais aller lire" pour principalement encourager les jeunes à accéder à un centre de documentation. Pour cet acte-là, nous avons choisi l'Institut français pour d'abord la richesse de sa bibliothèque, et on se rend compte que parmi les six candidats, il y a des lycéennes, des étudiants et aussi des entrepreneurs", a expliqué Say Baa, à Alwihda Info.



Selon lui, "l'objectif c'est vraiment de permettre l'accès à un centre de documentation. Ça été un premier pas. J'espère qu'ils vont bien en profiter pour venir lire des livres qu'ils n'ont pas encore lu. Non seulement ça, il y a la possibilité d'avoir accès à d'autres choses, il y a des ordinateurs à disposition des abonnés, ils pourront venir pour leurs travaux faire des recherches. Il y a aussi l'avantage de pouvoir assister à tous les concerts de l'Institut français à un tarif réduit et c'est aussi un bel endroit de rencontre. J'espère qu'ils vont en profiter pour faire de belles rencontres et partager davantage avec les autres."



Chaha Khamis est arrivé premier au challenge. Il bénéficie d'une inscription de trois ans à l'Institut français. Il ne s'attendait pas à cette surprise. "On m'a dit que j'étais le premier, que j'ai remporté le concours, ça m'a vraiment touché. C'est aussi mon rêve de lire et de fréquenter toujours les bibliothèques et autres", a-t-il souligné. Il compte d'ailleurs inviter ses amis pour fêter et partager sa joie, et souhaitent que de telles initiatives soient répétées.



Chaha Khamis appelle les jeunes à aimer la lecture, fréquenter les bibliothèques et participer à des concours.



Selon Bako Olivier, un jeune entrepreneur qui a remporté la deuxième place, la récompense lui permettra d'apprendre de nouveaux mots à travers la lecture. "Je suis vraiment ravi de ce challenge lancé par le jeune slameur tchadien Say Baa. Je suis deuxième. Ça me va droit au cœur. Je ne m’attendais pas à cet évènement. J'appelle la jeunesse tchadienne à aimer la lecture. Quand tu lis, tu découvres des mots, tu découvres des choses dont tu ne t'attendais pas. Je suis un entrepreneur mais je prends le temps de lire. Je suis aussi un slameur. Ça me permettra de découvrir de nouveaux mots et de mettre en pratique dans ma vie", a-t-il affirmé.



S'adressant à la jeunesse, le slameur Say Baa, explique qu'aujourd'hui, "on a vraiment une grosse prolifération au niveau des réseaux sociaux, on s'est déconnecté de l'univers de la lecture mais ça reste un univers assez chaleureux, assez particulier".



Il encourage "vivement les jeunes à s'inscrire dans les centres de documentation. Aujourd'hui, on a plusieurs centres culturels qui offrent de la lecture aux jeunes. Il faudrait vraiment que les jeunes aillent vers ces centres-là. Il faudrait vraiment que les jeunes fassent le pas vers ces centres pour pouvoir se cultiver, s'informer et lire pour le plaisir de lire."







Dans la même rubrique : < > Tchad : environ 5000 déplacés à l'Est suite aux conflits au Darfour Tchad : les élèves en colère face à la grève Tchad : de nouveaux tarifs Internet proposés par Airtel Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 66304389 ; 63415139 (Bureau N'Djamena)