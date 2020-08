Tchad : le sous-investissement dans le capital humain entraine une perte de productivité

Le potentiel de gains d’une personne s’élève à seulement 29 % de ce qu’il pourrait être si le Tchad était capable de développer pleinement son capital humain, selon le rapport sur l'évaluation des politiques et des institutions en Afrique, publié jeudi par la Banque mondiale.



Cet indice de productivité prend en compte la survie des enfants, la scolarisation, la qualité de l’apprentissage, la croissance saine et la survie des adultes, tous susceptibles d’être affectés par l’épidémie de COVID-19.



Avant la crise de COVID-19, l'indice du capital humain était déjà le plus faible au Tchad, considéré comme un pays fragile et touché par des conflits. Le niveau de capital humain était également déjà très faible dans toute l’Afrique subsaharienne.



"Plusieurs pays se situent en bas de l’échelle d’indice de capital humain, qui mesure l’ampleur de la productivité économique par habitant dans un pays, avec une valeur maximale de 1,0. L’écart entre la valeur de l’indice d’un pays et le maximum fournit une estimation de la perte de productivité due au sous-investissement dans le capital humain", justifie le rapport.



En 2019, la note globale attribuée au Tchad dans l'indice est de 2,8, au bas du classement, derrière le Libéria et le Burundi. Cette note est inférieure à la moyenne.



La couverture universelle des soins de santé est parmi les plus faibles au Tchad qui est devant la Somalie. Par ailleurs, le rapport note que seul un petit pourcentage de la population a accès à des stations de lavage des mains au Tchad.



La croissance est passée de 2,4 % en 2018 à 3,2 % en 2019, grâce à l’accroissement de la production pétrolière et de la production agricole.