Tchad : le standard 1255, opérationnel pour toutes plaintes contre les VBG

Les violences basées sur le genre (VBG), appelées parfois violences sexistes, se réfèrent à l’ensemble des actes nuisibles, dirigés contre une personne en raison de son genre (masculin ou féminin).



Selon Gender-Based violence information management system (GBVIMS), au Tchad, de janvier à octobre 2022, plus de 2865 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés dont 11,41% de violences basées au sexe.



Muriel Kobena, spécialiste des VBG explique qu’il y a plusieurs formes de violences basées sur le genre : entre autres, le viol, la violence conjugale, l’agression sexuelle, l’agression physique, le mariage forcé, la violence émotionnelle ou psychologique, le harcèlement sexuel, l’exploitation sexuelle, l’abus sexuel, ainsi que le déni des ressources d’opportunités et de service.



Selon Muriel Kobena, les VBG ont des conséquences graves sur la santé sexuelle et la santé de reproduction des victimes, notamment, les fistules, les grossesses forcées et non désirées, les infections sexuellement transmissibles, qui conduisent en cas de non prise en charge, à la mortalité maternelle.



Cependant, la spécialiste recommande la prévention qui s’orientera à la sensibilisation sur les conséquences et le risque à la santé de reproduction (maternelle et néonatale). Certaines victimes de VBG ont de difficultés à accéder aux centres de prise en charge, mais d’autres ont peur. Ainsi, 1255 est la ligne verte pour toutes les dénonciations et plaintes de VBG, dit-elle.



Toutefois, Dr Olivier Tarda, spécialiste en santé de reproduction, relève que les indicateurs de santé maternelle au Tchad sont déplorables. Le taux de mortalité maternelle est de 860 pour 100 000 naissances vivantes ; et le taux de fécondité chez les adolescents s’élève à 360 pour 1000 naissances. Le docteur précise que plus de 80% des décès maternels sont traitables.



A cet effet, le Fonds des Nations-Unies pour le développement de la population (UNFPA), aux côtés de l’Etat tchadien, contribue pour le renforcement de services complets de santé de reproduction et lutte contre les VBG et pratiques néfastes au genre.



Pour atteindre les résultats transformateurs (éliminer tous décès maternels évitables, éliminer tous besoins non satisfaits en matière de planification familiale et enfin, éliminer les VBG et pratiques néfastes au genre), que fixe l’UNFPA à l’horizon 2030, il faudrait l’implication de tous les acteurs sociaux dans la sensibilisation, mais aussi à l’insertion socioprofessionnelle de victimes, pour un monde juste et équitable.