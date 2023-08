Tchad : le suivi des recommandations du DNIS au cœur d'un atelier d'échanges entre les sous-comités

Le Comité Technique d'Appui (CTA) au Haut Comité de Pilotage (HCP), chargé du suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), organise depuis ce mercredi 02 août 2023, un atelier d'échanges entre les sous-comités du mécanisme de suivi des recommandations du DNIS.



L'événement se tient à l'École Nationale d'Administration (ENA). Dans son discours d'introduction, le président du comité d'organisation a chaleureusement accueilli les participants à cet atelier.



Il a rappelé que lors du DNIS, les participants avaient émis la recommandation de mettre en place un système rigoureux de suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations. Ce système a été concrétisé par la création de mécanismes de suivi, dont le HCP avec son organe opérationnel, le CTA.



Lors de la cérémonie de lancement de l'atelier, le président du CTA, Haliki Choua Mahamat, a exprimé sa profonde reconnaissance envers toute l'équipe du CTA, pour sa coordination des travaux et les efforts incommensurables déployés pour l'organisation de cet atelier important.



Il a également salué la présence de tous les participants à l'événement. Le président du CTA a souligné que cette initiative représente un pas significatif vers l'accomplissement des objectifs fixés lors du DNIS, un événement marquant de l'histoire du pays qui a réuni toutes les forces vives de la nation, dans un esprit d'unité et de fraternité, pour débattre des enjeux cruciaux façonnant leur avenir collectif.



Haliki Choua Mahamat a expliqué que l'objectif de cet atelier de trois jours, est de travailler sur les recommandations transversales nécessitant la collaboration de plusieurs intervenants, pour leur mise en œuvre, afin de compléter la matrice de suivi. Il s'est dit convaincu que leur collaboration, leur volonté et leur détermination à travailler ensemble, main dans la main, permettront d'accomplir des avancées significatives et durables.



Cet atelier d'échanges entre les sous-comités vise à faciliter la coordination des activités de suivi, et à favoriser la concertation entre les institutions concernées par la mise en œuvre des résolutions et recommandations émanant du DNIS.



Il représente une étape cruciale dans la concrétisation des décisions prises lors du Dialogue national, et démontre l'engagement du CTA à veiller à la mise en œuvre effective des recommandations pour le bénéfice du pays et de ses citoyens.