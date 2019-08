Tchad : le sultan Chérif Abdelhadi appelle à s'unir et à éviter la médisance

Le nouveau sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi s'est exprimé ce samedi, peu après son arrivée à Abéché, dans la province du Ouaddaï. Il a vivement remercié les ouaddaiens, le président de la République et les oulémas du pays. Il s'est félicité de la démarche pacifique des ouaddaiens et a estimé que c'est de la même manière que la paix pourra s'instaurer et se pérenniser dans la localité.



Chérif Abdelhadi a promis, avec la volonté d'Allah, de s'investir dans l'intérêt de la province. Il a expliqué que sa venue aujourd'hui à Abéché, ne vise en aucun cas, à s'en prendre à qui que ce soit. Il a invité d'éventuelles personnes qui auraient des reproches à lui faire, à se rapprocher de lui et le lui dire pour éviter la médisance.



"Celui qui a vu un défaut en moi et n'est pas venu m'en faire part, le jour de jugement dernier, la question lui sera posée", a-t-il indiqué.