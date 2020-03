Tchad : le sultan du Ouaddaï Chérif Abdelhadi Mahdi intronisé

Le sultan du Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi a été intronisé samedi à la Place de l'indépendance d'Abéché, en présence de nombreux officiels, des délégations venues de tout le Tchad et la population.



"Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi, vous êtes à partir de cet instant, sultan du Dar Ouaddaï. A ce titre, vous incarnez l'autorité traditionnelle et coutumière dans la limite de votre ressort territorial", a déclaré le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.



Il a précisé que "l'autorité traditionnelle est tenue par le respect du principe hiérarchique et la loyauté envers ses supérieurs qui en retour doivent la traiter avec diligence."



"Vous devez contribuer à l'éducation civique de vos administrés, en leur inculquant le respect de l'autorité de l'Etat, des lois et règlements de la République du Tchad", a indiqué le gouverneur, l'appelant à participer à la cohabitation et l'équilibre social.



"Une journée historique"



"Cette journée du 21 mars 2020 est une journée historique", a déclaré le président du haut comité d'organisation de la cérémonie marquant l'intronisation du sultan du Ouaddaï, Ahmat Mahamat Bachir.



Selon la tradition, le sultan est intronisé par l'administration, ce qui lui donnera mandat de gérer le sultanat, a précisé Ahmat Mahamat Bachir, le président du comité d'organisation.



Il a appelé le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi à être un homme rassembleur, à l'écoute des populations, patient et objectif dans la prise de décision.



"Le président de la République a toujours su compter sur la loyauté et le soutien indéfectible du Ouaddaï", selon le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.



Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi a été nommé sultan par le décret n° 1135 du 6 août 2019.