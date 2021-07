Tchad : le sultan du Ouaddaï appelle à la responsabilité pour éviter les conflits en saison des pluies

Cherif Abdelhadi Mahdi a exhorté les chefs de canton et de tribus ainsi que les leaders religieux à prendre leurs responsabilités. "Chacun doit prendre ses responsabilités et respecter les règles. Le sultanat du Ouaddaï prendra également les siennes", a affirmé le sultan.



Les éleveurs doivent veiller à ce que leurs troupeaux ne pénètrent pas dans les champs des agriculteurs pour éviter des conflits.



Tout acte de violence ne sera pas toléré, souligne le sultan. Ceux qui font usage de la violence s'exposeront à de sévères sanctions prévues par la Loi, prévient le sultan qui appelle à la sagesse et à des modes de règlements des conflits pacifiques, notamment en cas d'incident.