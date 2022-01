Tchad : le symposium national de la jeunesse reporté faute de financement

A travers un point de presse tenu ce 26 janvier 2021, le président de l’Union des jeunes nationalistes, Louweadoum N’gardoumty Blanchard a annoncé le report du symposium de la jeunesse, pour une semaine dans les locaux de la radio Arc-En-Ciel. Initialement prévu du 27 au 30 janvier 2022, le symposium national de la jeunesse est reporté pour manque de financement.



Selon Louweadoum N’gardoumty Blanchard, son organisation est une plateforme de jeunes qui se soucient quotidiennement d’un Tchad de paix et de stabilité. « C’est dans cette optique que l’Union des jeunes nationalistes, après le symposium de Doba qui a regroupé les jeunes de la zone méridionale, a décidé d’organiser le symposium national de la jeunesse pour la paix et l’unité nationale », a-t-il indiqué.



Pour lui, ce symposium devrait permettre aux jeunes d’échanger à cœur ouvert et sans tabous, sur les véritables maux qui minent cette couche sociale et faire des suggestions pour son épanouissement. Et malgré la mobilisation des jeunes pour la réussite de ce rendez-vous, le symposium a été reporté.



« En effet, nous notons avec satisfaction, un grand intérêt accordé par les jeunes de la capitale et ceux des provinces à ce symposium, au regard de la mobilisation des associations et autres regroupements des jeunes, notamment les diplômés sans emploi, les personnes en situation de handicap, les élèves et bien d’autres », se réjouit Louweadoum N’gardoumty Blanchard.



Il estime que les ennemis de la paix, fussent-ils dans sphère de l’État, tapis dans l’ombre, œuvrent inlassablement, pour saper les efforts du président du Conseil militaire de transition, pour le vivre ensemble entre les Tchadiens. « Nous nous réservons le droit de les nommer mais, nous serons obligés de le faire, face à la presse, le moment venu, s’ils persistent dans leurs manœuvres dilatoires ou leurs basses besognes », indique-il.