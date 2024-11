Tchad : le syndicat des agents de l'administration générale smultiplie ses cellules à travers le pays

En effet, la section de l'Université de Moundou a été installée ce matin, en présence du président de ladite institution, Mbainaïbeye Jérôme. Cette installation a lieu à la salle de réunion de l'Université, et a été présidée par le secrétaire général national adjoint de la CSAAGET, Ouarou Pakagne Daniel.



A cette occasion, le Pr Mbainaïbeye Jérôme reconnaît que le Syndicat de l'administration publique est une composante essentielle dans la bonne marche des activités de l'Université de Moundou. Il espère que « le SAAGET, section de Moundou est donc dans son rôle pour pouvoir aider l'administration à fonctionner ».



Comme « l'occasion fait le larron », le secrétaire général adjoint de la CSAAGET, Ouarou Pakagne Daniel, a profité de la présence des autorités de l'Université de Moundou pour les inviter vivement à travailler main dans la main, avec la nouvelle équipe installée.



« Je pense qu'il n'y aura pas de censures, de menaces, pas des injures, pas d'intimidations, pas d'affectations sanctions, mais plutôt remplacer tout ceci par la concertation », a-t-il martelé.



Aux membres du SAAGET section de Moundou, Ouarou Pakagne Daniel exige d'eux un travail bien fait. Il les invite à respecter leurs devoirs pendant qu'ils réclament leurs droits pour le bon fonctionnement de l'appareil administratif universitaire.



Le secrétaire général adjoint du SAAGET a non plus évoqué la question de plus de 3000 agents de l'administration publique qui ne perçoivent pas leurs salaires, sans une justification valable. Il se dit surpris de voir une telle injustice se perpétrer au Tchad.



Au nom de son équipe, le président du Syndicat des agents de l'administration générale du Tchad, section de l'Université de Moundou, Djinodji Cendres demande à ses chefs hiérarchiques de les aider dans l'accomplissement de leur mission car, précise-t-il, « leur arme de combat reste le dialogue, la compréhension et la transparence ». Le SAAGET, section de l'Université de Moundou est composé de huit membres dont la durée de du mandat n'a pas été notifié.