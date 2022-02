Tchad : le syndicat des enseignants annonce un arrêt de travail de 72 heures

Le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) annonce un arrêt de travail à tous les niveaux du 22 au 24 février 2022. Il déplore notamment les situations salariale et administrative des professeurs scientifiques, les arriérés des salaires des nouveaux intégrés et e exige la régularisation des frais de transport de plusieurs années.



En octobre 2021, un pacte social triennal a été signé entre les syndicats et le gouvernement.