Tchad : le syndicat des enseignants du supérieur appelle au respect du mot d’ordre de grève

Dans un communiqué de presse rendu public le 18 février 2024, le bureau exécutif du Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieur du Tchad appelle tous ses militants et militantes sur l'ensemble du territoire national à se conformer au mot d'ordre de grève lancé par les organisations syndicales signataires du Pacte Social Triennal.



Cette grève s'étale du 20 au 26 février 2024. « Par ailleurs, il leur demande de ne pas céder et de dénoncer toutes menaces administratives.



Aussi, le Bureau exécutif national les exhorte à se mobiliser et d'être vigilants pour des actions futures », peut-on lire.