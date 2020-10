Tchad : le syndicat des enseignants menace de grève et lance un préavis

Le Syndicat des enseignants du Tchad (SET) a menacé mercredi dans un communiqué d'observer une grève face au non respect des promesses par le gouvernement.



Un préavis de grève de six jours est lancé à compter d'hier, jeudi 22 octobre, jusqu'au 31 octobre prochain, indique Mbairiss Ngartoidé Blaise, secrétaire général du Bureau exécutif national du SET.



Les revendications du SET portent sur la levée du gel des effets financiers des avancements, le paiement des titres de transport de 2016 et 2019 et l’établissement des cartes professionnelles aux enseignants.



Si les revendications ne sont pas satisfaites à l'issue du préavis, une grève d’avertissement de six jours ouvrables sera observée du 2 au 7 novembre 2020, prévient le SET.